Винсент Янссен может перейти в «Локомотив»

Голландский форвард «Тоттенхэма» Винсент Янссен может продолжить карьеру в чемпионате России. 24-летний нападающий интересен московскому «Локомотиву».

Руководство «железнодорожников» планирует усилить несколько позиций в летнее межсезонье. Клуб выступит в Лиге чемпионов в следующем розыгрыше.

Одной из проблемных позиций команде Семина видится центральный нападающий. Клуб рассчитывает закрыть атакующую зону приглашением 24-летнего голландца Винсента Янссена.

Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе. Форвард принял участие лишь в трёх играх в составе «шпор». Он провел в общей сложности на поле лишь 36 минут игрового времени.

Напомним, Янссен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2016 года из «АЗ Алкмара». Трансфер игрока обошёлся лондонскому клубу в 22,1 млн. евро. Контракт нападающего со «шпорами» заканчивается летом 2020 года. Рыночная трансферная стоимость Янссена на сегодняшний день составляет 8 млн. евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com