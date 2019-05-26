Премьер-лига. 30-й тур. «Локомотив» победил «Уфу» и завоевал серебро РПЛ

В последнем туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле принимал «Уфу». «Железнодорожники» одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 30-й тур

ЛОКОМОТИВ — УФА — 1:0 (1:0).

Москва. 26 мая.

Стадион: «РЖД Арена». 17183 зрителя.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия (Тарасов, 17, Кварацхелия, 29), Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Магкеев, 90+3).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой (Алиев, 58), Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп (Тилль, 62), Салатич, Бизяк (Игбун, 58).

Голы: 1:0 — Фернандеш (39).

Предупреждение: Идову (54), Игбун (77).

10 (7) удары (в створ) 2 (1)

19 фолы 14

2 угловые 3

2 офсайды 5

51 % владения мячом 49

Уже в начале встречи «Локо» сделал две вынужденные замены. Сначала поле покинул основной защитник Кверквелия. Затем вышедший на замену Тарасов также получил повреждение. Первый гол в матче был забит в конце первого тайма. Алексея Миранчука сбили вблизи штрафной гостей. Мануэл Фернандеш пробил по уходящей траектории в девятку ворот Беленова. После перерыва португалец мог сделать дубль, но не реализовал пенальти. Команда Семина оформляет прямую путевку в ЛЧ. Уфимцы проигрывают третий матч подряд и сыграют в стыковых матчах с «Томью».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»