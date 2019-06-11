Сборная Украины вышла в финал чемпионата мира U20

Автор: Анатолий Акулов 0

В Польше проходит чемпионат мира среди футболистов до 20-ти лет. Украинская сборная вышла в финал турнира.

В полуфинальном матче украинцы одолели национальную сборную Италии. Единственный гол на 65-ой минуте забил забил защитник киевского «Динамо» Денис Попов.

В финале украинская сборная встретится с победителем пары Южная Корея — Эквадор. Стоит отметить, что этот финал станет первым в новейшей истории «жовто-блакитных».

Отметим, что в решающем матче команде не смоет помочь автор победного гола. Спустя 15 минут после взятия ворот Попов оставил сборную в меньшинстве.

Фото: «twitter»
Источник: Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека станет главным тренером «Ромы»

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека расторг контракт с «Шахтером»

Макс Крузе

Макс Крузе может оказаться в чемпионате Италии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 