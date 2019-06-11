Сборная Украины вышла в финал чемпионата мира U20

В Польше проходит чемпионат мира среди футболистов до 20-ти лет. Украинская сборная вышла в финал турнира.

В полуфинальном матче украинцы одолели национальную сборную Италии. Единственный гол на 65-ой минуте забил забил защитник киевского «Динамо» Денис Попов.

В финале украинская сборная встретится с победителем пары Южная Корея — Эквадор. Стоит отметить, что этот финал станет первым в новейшей истории «жовто-блакитных».

Отметим, что в решающем матче команде не смоет помочь автор победного гола. Спустя 15 минут после взятия ворот Попов оставил сборную в меньшинстве.

Фото: «twitter»

Источник: Чемпионат