Андреа Пирло предлагают должность в структуре «Ювентуса»

Бывший хавбек «Ювентуса» Андреа Пирло может вернуться в клуб в межсезонье. Он может стать тренером в одной из команд системы туринского клуба.

Сообщается, что в возращении Пирло заинтересован лично президент «Старой Синьоры» Андреа Аньелли. Ему предлагается тренерская должность в молодежной или юношеской команде.

Отмечается, что Андреа Пирло поддерживает контакт с потенциальным новым главным тренером «Юве» Маурицио Сарри. Рассматривается возможность его включения в штаб 60-летнего итальянского специалиста.

При этом сам Пирло хочет остаться работать экспертом на телеканале «Sky». На данный момент тренерская деятельность не является для него приоритетным вариантом.

Напомним, Андреа Пирло выступал за «бьянконери» с 2011 по 2015 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны и дважды выигрывал Суперкубок Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia