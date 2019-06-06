15 клубов РПЛ проголосовали за использование VAR

Автор: Анатолий Акулов 0

На проходящем сегодня собрании клубов российской Премьер-лиги состоялось голосование по поводу внедрения VAR. Почти все команды единодушно высказались за использование видеоповторов.

Сообщается, что из 16 клубов, принимающих участие в собрании, 15 команд хотят внедрения технологии VAR. Таким образом, уже со следующего сезона часть матчей первого круга может пройти с использование видеоповторов.

Сообщается, что единственным клубом, выступившим против, оказался «Урал». Президент уральцев Григорий Иванов ранее неоднократно критиковал систему VAR.

Напомним, VAR уже использовался в матчах Кубка России со стадии 1/2 финала. Также систему задействовали в переходных играх между командами РПЛ и ФНЛ. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что VAR нужно запускать в начале следующего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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