Трансфер Понтуса Вернблума в ПАОК может не состояться

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пока не подписал контракт с ПАОК. После проведенных переговоров с руководством клуба 32-летний швед отправился домой в Швецию.

На протяжении четырех дней Понтус Вернблум должен принять окончательное решение о переходе в ПАОК. Решение игрок будет принимать вместе с семьей. Полузащитник сборной Швеции мог не дать ответ ПАОК по трансферу из-за нежелания его родственников жить в Греции.

Жена шведа Нина Вернблум оказалась очень требовательной в вопросе подбора жилья в Салониках, осмотрев 3–4 дома. В греческом клубе остались недовольны таким ее отношением.

Понтус Вернблум покинул ЦСКА по окончании сезона-2017/18 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что швед подпишет 3-летний контракт с ПАОК, будет получать с 2 миллиона евро в год, а также сможет сыграть против «Спартака» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.gr

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