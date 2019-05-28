Денис Глушаков и Софьян Ханни покинут «Спартак»

Автор: Анатолий Акулов 0

Денис ГлушаковИз московского «Спартака» уйдут сразу несколько футболистов. Главный тренер Олег Кононов останется в команде на следующий сезон.

Стало известно, какие вопросы сегодня будут обсуждаться на заседании совета директоров «Спартака». Руководство московского клуба приняло решение отказаться от услуг хавбеков Дениса Глушакова и Софьяна Ханни.

Сообщается, что главный тренер Олег Кононов останется в клубе на следующий сезон. Владелец столичной команды Леонид Федун убежден в правильности его работы и намерен проявить терпение.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» с 49-ю очками занял пятое место. В следующем сезоне команда сыграет в отборочном раунде Лиги Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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