«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года

Автор: Анатолий Акулов 0

Гжегож КрыховякПольский хавбек продолжит выступать в российской Премьер-лиге. «Железнодорожники» полностью выкупят футболиста у «ПСЖ».

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящем выкупе полузащитника сборной Польши. Крыховяк будет выступать за клуб еще как минимум три года.

«По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всё будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключён», — сказал Кикнадзе.

Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне поляк провел 27 матчей в чемпионате России. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Championat.com

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