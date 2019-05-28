«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года

Польский хавбек продолжит выступать в российской Премьер-лиге. «Железнодорожники» полностью выкупят футболиста у «ПСЖ».

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящем выкупе полузащитника сборной Польши. Крыховяк будет выступать за клуб еще как минимум три года.

«По Крыховяку мы занимаемся формальностями, всё будет нормально. И мы хотим, и владельцы прав на него, и он хочет остаться в клубе. Векторы совпадают. Контракт на три года будет заключён», — сказал Кикнадзе.

Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне поляк провел 27 матчей в чемпионате России. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com