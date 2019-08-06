Бруну Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

Автор: Анатолий Акулов 0

24-летний полузащитник может перебраться в чемпионат Англии. Хавбека намерен приобрести «Тоттенхэм».

Сообщается, что игрок уже договорился с лондонцами об условиях личного контракта. Однако, сами клубы не могут сойтись по трансферной стоимости футболиста.

«Спортинг» хочет получить за Фернандеша 70 миллионов евро. В то время, как «шпоры» не намерены платить больше, чем 60 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала». А главный тренер «сливочных» — Зинедин Зидан — уже дал согласие на переход Фернандеша.

В прошедшем сезоне Бруну провел 33 матча в чемпионате Португалии. В его активе 20 голов и 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Гонсало Лопеса

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