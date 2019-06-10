«Наполи» хочет выкупить Давида Оспину у «Арсенала»

Автор: Анатолий Акулов 0

Колумбийский вратарь может остаться в Италии на следующий сезон. «Наполи» хочет предложить ему полноценный контракт.

Руководство итальянского клуба рассчитывает сбить цену на голкипера. Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает за колумбийца 2,5 миллиона евро.

Напомним, летом клубы договаривались о праве выкупа игрока за 4 миллиона. Сам футболист хотел бы остаться в Италии на будущий сезон.

30-летний Оспина был арендован итальянским клубом в августе 2018 года. В прошедшем сезоне Давид провел 17 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 матчей на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры

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