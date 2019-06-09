Янник Феррейра Карраско близок к переходу в «Арсенал»

Бельгийский хавбек «Далянь Ифан» может покинуть клуб этим летом. В услугах 25-летнего полузащитника заинтересован «Арсенал».

Игрок сборной Бельгии рассказал о планах на ближайшее будущее. Хавбек хочет вернуться в Европу и надеется, что его смогут отпустить в трансферное окно.

«Переговоры с «Арсеналом» идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти», — сказал Карраско.

«По личным и семейным причинам я хотел бы вернуться в Европу. Английская Премьер-лига более сложная в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», — добавил он.

Напомним, в феврале 2018 года бельгиец перешёл в «Далянь Ифан» из мадридского «Атлетико» за 30 млн. евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате Китая. На его счету 7 голов и 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com