«Бавария» может приобрести Лероя Сане

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане может перебраться в чемпионат Германии. 23-летним немцем интересуется «Бавария».

Сообщается, что мюнхенский клуб намерен начать переговоры с Лероем Сане уже в начале лета. Руководство немецкого гранда намерено обновить атакующую линию в ближайшее межсезонье.

Мюнхенцы направят «горожанам» первый запрос по игроку в ближайшее время. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 70 млн. фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в чемпионате Англии. В его активе 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian