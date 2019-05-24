«Бавария» может приобрести Лероя Сане

Автор: Анатолий Акулов 0

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане может перебраться в чемпионат Германии. 23-летним немцем интересуется «Бавария».

Сообщается, что мюнхенский клуб намерен начать переговоры с Лероем Сане уже в начале лета. Руководство немецкого гранда намерено обновить атакующую линию в ближайшее межсезонье.

Мюнхенцы направят «горожанам» первый запрос по игроку в ближайшее время. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 70 млн. фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в чемпионате Англии. В его активе 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак», «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса, Андер Эррера перейдет в «ПСЖ». Главные новости дня

«Манчестер Сити» может приобрести Родриго Эрнандеса

Гризманн

«Бавария» нацелилась на Антуана Гризманна

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 