Премьер-лига. 1-й тур. «Анжи» с минимальным счетом обыграл «Урал»

В рамках первого матча нового сезона Премьер-лиги встретились «Урал» и «Анжи». «Анжи» неожиданно для всех одержал победу.

Премьер-лига. 1-й тур

УРАЛ — АНЖИ — 0:1 (0:0)

Екатеринбург. 28 июля.

Стадион «Екатеринбург-Арена». 17126 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Урал»: Годзюр, Ильин, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров, Балажиц, Кулаков, Меркулов (Юсупов, 87), Динга.

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80), Гиголаев, Чайковский (Антон, 68), Кулик, Рабиу, Тетрашвили, Белоруков, Удалый, Чансельор.

Гол: 0:1 — Антон (83).

Предупреждения: Гиголаев (24), Тетрашвили (41), Рабиу (52), Маркелов (72), Динга (90),

16 (7) удары (в створ) 1 (1)

16 фолы 17

7 угловые 0

1 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Российская Премьер-лига вернулась, и первым матчем чемпионата стал «Урал» — «Анжи». Махачкалинцы чудом остались в РПЛ: они заняли место исчезнувшего из футбольного мира «Амкара». Этот сезон начался негладко. Для хозяев. «Урал» не проигрывал «Анжи» уже 3 матча подряд, а махачкалинцы не выигрывали уже 8-ой выездных игр подряд. Счет был открыт в конце матча благодаря дальнему удару Антона: удар был направлен из-за штрафной в дальний угол ворот. Несмотря на попытку Годзюра отразить удар, мяч залетел в створ. «Анжи» одержал неожиданную для всех победу.

Фото: твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»