Премьер-лига. 1-й тур. «Анжи» с минимальным счетом обыграл «Урал»

В рамках первого матча нового сезона Премьер-лиги встретились «Урал» и «Анжи». «Анжи» неожиданно для всех одержал победу.
Премьер-лига. 1-й тур
УРАЛ — АНЖИ — 0:1 (0:0)
Екатеринбург. 28 июля.
Стадион «Екатеринбург-Арена». 17126 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Урал»: Годзюр, Ильин, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров, Балажиц, Кулаков, Меркулов (Юсупов, 87), Динга.
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80), Гиголаев, Чайковский (Антон, 68), Кулик, Рабиу, Тетрашвили, Белоруков, Удалый, Чансельор.
Гол: 0:1 — Антон (83).
Предупреждения: Гиголаев (24), Тетрашвили (41), Рабиу (52), Маркелов (72), Динга (90),
16 (7) удары (в створ) 1 (1)
16 фолы 17
7 угловые 0
1 офсайды 1
60 % владения мячом 40
Российская Премьер-лига вернулась, и первым матчем чемпионата стал «Урал» — «Анжи». Махачкалинцы чудом остались в РПЛ: они заняли место исчезнувшего из футбольного мира «Амкара». Этот сезон начался негладко. Для хозяев. «Урал» не проигрывал «Анжи» уже 3 матча подряд, а махачкалинцы не выигрывали уже 8-ой выездных игр подряд. Счет был открыт в конце матча благодаря дальнему удару Антона: удар был направлен из-за штрафной в дальний угол ворот. Несмотря на попытку Годзюра отразить удар, мяч залетел в створ. «Анжи» одержал неожиданную для всех победу.
Фото: твиттер РПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»