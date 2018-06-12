Роман Бабаев: «Не знаю, откуда взялась информация, что Головин уже сегодня может перейти в «Ювентус»

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА, рассказал о переходе Александра Головина в «Ювентус». По его словам, к футболисту пока проявляют только интерес. 

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Александра Головина в ЦСКА.

– Правда, что уже сегодня Головин станет игроком «Ювентуса»?

– Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация.

Могу сказать одно. К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов. Но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все, – сказал Бабаев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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