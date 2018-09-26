Жозе Моуринью: «Знал, что у «МЮ» будут проблемы в серии пенальти из-за Джонса и Бейи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнее поражение от «Дерби» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Дерби Каунти» — 8:7.

«Мы не забивали, когда могли. У «МЮ» были хорошие моменты в первом тайме, чтобы убить игру. Мы должны были покончить с «Дерби», чего не сделали.

Потом наступила серия пенальти, в которой кто-то должен был ошибиться. После шестого или седьмого пенальти я понял, что у нас будут проблемы из-за Фила Джонса и Эрика Бейи. Я знал, что команде будет тяжело победить.

До следующего сезона Кубок английской лиги нас больше не волнует. Это второстепенный турнир, в котором мы участвуем. При этом мы очень разочарованы», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports