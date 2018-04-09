Эшли Янг в перерыве матча с «Манчестер Сити»: «Их фанаты нас позорят. Мы будем это терпеть? Бейтесь друг за друга!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг произнес речь в раздевалке команды в перерыве матча 33-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Его команда победила 3:2.

По информации английского СМИ, хавбек «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг проявил свои лидерские качества и завел партнеров перед вторым таймом.

«Фанаты «Сити» скандируют «Оле» и позорят нас. Мы будем это терпеть? Помните о своей ответственности перед фанатами и эмблемой клуба. Покажите свою гордость и бейтесь друг за друга!», – произнес Янг в перерыве матча.

Напомним, что после первого тайма «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2, а после перерыва забил 3 мяча и вырвал победу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times