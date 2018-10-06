Криштиану Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока

Автор: Поршнев Тимофей 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подозревает вмешательство со стороны «Реала» в его нынешнюю ситуацию. Ранее он защищал цвета испанского клуба.

Португалец считает, что именно «Реал» и его президент Флорентино Перес стоят за тем, что вокруг него происходит: обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче с «Валенсией».

Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года, когда клуб и персонально Перес отказались поддержать его в суде против испанской налоговой.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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