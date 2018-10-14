Лига наций. Россия уверенно обыграла Турцию

Россия и Турция вновь встретились в рамках Лиги наций. Россияне вновь одержали победу, забив снова дважды.

Лига наций

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 2:0 (1:0)

Сочи. 14 октября.

Стадион: «Фишт». 38 288 зрителей.

Судья: Павел Рачковски (Польша).

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Ионов (Камболов, 82), Газинский, Зобнин, Кузяев (Черышев, 71), Головин (Полоз, 90), Дзюба.

Турция: Болат, Челик, Азиз, Сеюнджю, Калдырым (Байрам, 75),Текдемир (Озджан, 63), Йокушлу, Юндер, Езякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Тосун.

Голы: 1:0 — Нойштедтер (20), 2:0 — Черышев (78).

Предупреждения: Калдырым (37), Тосун (54), Головин (55).

12 (5) удары (в створ) 9 (4)

1 фолы 1

6 угловые 4

4 офсайды 0

43 % владения мячом 57

В прошлом матче россияне одержали победу со счетом 2:1. На сей раз сборная Турции вновь не смогла показать себя в матче с Россией. Уже на 20-й минуте после подачи с углового Джикия пробил в штангу, после чего мяч отлетел прямо в Нойштедтера. Счет был открыт. Во втором тайме на замену вышел герой ЧМ-2018 Денис Черышев и вновь забил за сборную. Головин после заброса Гильерме совершил мощный рывок, отдал пас на Черышева, и Денис в одно касание пробил по воротам соперника, доведя счет до итоговых 2:0.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»