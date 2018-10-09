Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»

Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал драку нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Футболисту грозит серьезный тюремный срок.

«По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время», – сказал Ластовецкий.

Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»