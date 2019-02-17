Николо Дзаньоло: «Хочу стать символом «Ромы» и остаться в этом клубе навсегда»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сказал, что хочет выступать в римском клубе до конца карьеры. Итальянец дебютировал в римском клубе 19 сентбря прошлого года.

«Хочу стать символом «Ромы». Моя цель — остаться в этом клубе навсегда. Не считаю, что чем-то похож на Франческо Тотти, но моя мечта — провести всю карьеру в «Роме». Постараюсь это сделать», — сказал 19-летний хавбек.

Дубль Дзаньоло принес победу «волкам» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча закончилась со счетом 2:1. В текущем сезоне полузащитник провел 14 игр, забил три гола и отдал два голевых паса.

«Рома», набрав 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia