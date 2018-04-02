Президент РФПЛ сообщил, что со следующего сезона появятся оранжевые мячи для снежной погоды

Автор: Тимофей Поршнев 0

Sergey Pryadkin

Сергей Прядкин поделился новостью о новинке следующего сезона. Появятся оранжевые мячи для снежной погоды.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что с сезона-2018/19 в премьер-лиге начнут использовать оранжевые мячи для игры условиях снежной погоды.

«Технический спонсор, компания Nike, со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи. Уже 60 мячей нам отправлены», – сообщил Прядкин.

Сейчас РФПЛ в снег использует мячи желтого цвета, и это затрудняет просмотр игр по телевизору.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

 

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