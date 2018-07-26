Исполком РФС утвердил четвертую замену в Кубке России

Исполком РФС сегодня утвердил четвертую замену в Кубке России, начиная со стадии 1/16 финала. Об этом сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

«Исполком РФС постановил дополнить статью Регламента о проведении Кубка России пунктом о возможности, начиная с 1/16 финала, в случае назначения дополнительных таймов общее количество замен в каждой команде увеличить до четырех по примеру чемпионата мира», – сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

Напомним, что последним победителем Кубка России стал «Тосно».

Исполком РФС постановил дополнить статью Регламента о проведении Кубка России пунктом о возможности, начиная с 1/16 финала, в случае назначения дополнительных таймов общее количество замен в каждой команде увеличить до четырёх по примеру Чемпионата мира — Игорь Лебедев (@Russian1972) July 26, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Игоря Лебедева