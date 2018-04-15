Федор Смолов показал дырку в бутсах после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов показал дырку в бутсах после матча с тульским «Арсеналом». Она появилась в тот момент, когда ему дали желтую карточку за симуляцию.

Форвард «Краснодара» Федор Смолов выложил фотографию в Instagram Stories. На снимке видно, как нападающий просунул палец в дырку в бутсах. Отверстие в обуви образовалось во время матча с «Арсеналом» (3:0) в рамках 26-го тура премьер-лиги.

В ходе игры арбитр Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию. Сам нападающий заявил, что защитник «Арсенала» Анри Хагуш сфолил на нем в штрафной. По словам Смолова, дырка в бутсах образовалась именно в тот момент. Желтая карточка стала для форварда 4-й в текущем чемпионате. Он пропустит ближайший матч против ЦСКА из-за дисквалификации.

«Пенальти? Неее… Чистая симуляция», – написал футболист.

Фото: инстаграм Федора Смолова

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Федора Смолова