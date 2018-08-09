«Локомотив» ждет в гости «Рому», «Иокогаму» и «Гамбург»

«Локомотив» разыграет международный кубок UTLC Cup – Young Eurasian Stars 2018. Участниками турнира станут итальянская «Рома», чешская «Спарта», немецкий «Гамбург», китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун», белорусский БАТЭ, «Астана» из Казахстана и японская «Иокогама Маринос».

Проведенный в России чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стал не только главным событием года, но и значительно добавил интереса к России в мировом футбольном сообществе. Вслед за взрослыми сборными в Москве из разных стран Европы и Азии соберутся молодежные команды. В период с 15 по 19 августа на «РЖД Арене» они разыграют международный кубок UTLC Cup – Young Eurasian Stars 2018.

Флагманами проекта выступают ФК «Локомотив», Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс и РЖД. Кубок будет разыгран под эгидой Российского футбольного союза.

Состав участников кубка весьма представительный. В гости к «Локомотиву» пожалуют итальянская «Рома», чешская «Спарта», немецкий «Гамбург», китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун», белорусский БАТЭ, «Астана» из Казахстана и японская «Иокогама Маринос». Примечательно, что «Иокогама» станет первым клубом своей страны, выступившим в России.

Свой старт UTLC Cup 2018 возьмет с официальной пресс-конференции, 15 августа пройдет церемония открытия и первые матчи, а финал будет разыгран на «РЖД Арене» 19 августа, где в этот день состоится масштабный развлекательный фестиваль для болельщиков «ЛокоЛэнд».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»