Президентом «Спортинга» стал врач

Автор: Роман Шлуинский 0

Спортинг

Избран новый президент «Спортинга». Им стал врач команды Фредерику Варандаш.

Выборы президента лиссабонского клуба состоялись 8 сентября. Варандаш набрал 42,32% голосов. В «Спортинге» он сменил Бруну де Карвалью, который был отправлен в отставку в результате конфликта внутри клуба. Из-за действий экс-президента в команде случился кризис, из-за которого ряд основных игроков команды расторгли свои контракты. Среди них Руй Патрисиу, Желсон Мартинш и Брайан Руис.

38-летний Варандаш последние 7 лет занимал пост главы медицинского отдела «Спортинга».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спортинга»

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