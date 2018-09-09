Президентом «Спортинга» стал врач

Избран новый президент «Спортинга». Им стал врач команды Фредерику Варандаш.

Выборы президента лиссабонского клуба состоялись 8 сентября. Варандаш набрал 42,32% голосов. В «Спортинге» он сменил Бруну де Карвалью, который был отправлен в отставку в результате конфликта внутри клуба. Из-за действий экс-президента в команде случился кризис, из-за которого ряд основных игроков команды расторгли свои контракты. Среди них Руй Патрисиу, Желсон Мартинш и Брайан Руис.

38-летний Варандаш последние 7 лет занимал пост главы медицинского отдела «Спортинга».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спортинга»