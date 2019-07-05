«Наполи» включился в борьбу за Мауро Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перебраться в «Наполи». Клуб заинтересован в приобретении аргентинского игрока.

Сообщается, у неаполитанцев есть конкурент — «Ювентус». Туринцы также планируют покупку футболиста. Но сделать это смогут только после того, как выручат средства от продажи Марио Манджукича и Гонсало Игуаина.

Старая синьора намерена платить Икарди восемь млн евро в год. К тому же сам нападающий хотел продолжить карьеру в «Ювентусе» и был против того, чтобы перебраться в команду Анчелотти. Но спустя время футболист изменил решение и теперь не исключает возможности перехода в «Наполи».

Неаполитанцы готовы отдать за форварда требуемые 60 млн евро и удовлетворить его финансовые условия по контракту.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia