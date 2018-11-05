Деку: «Барселона» и «Ювентус» – фавориты Лиги чемпионов»

Экс-полузащитник «Барселоны» Деку поделился своим мнением, кого считает фаворитами Лиги чемпионов в этом году. Бывший футболист оценил шансы и остальных клубов.

«Для меня фавориты — «Барселона» и «Ювентус». Это команды с Месси и Криштиану в составе. У «Барсы» есть Лео. Если у команды дела в порядке, она фаворит и стремится к трофеям. «Ювентус» много выигрывает с Криштиану. «Ливерпуль» мне тоже очень нравится с Салахом. «Баварию» я много не смотрел, но это большой клуб. И, конечно, «Реал» Мадрид. Я не исключаю никого, но я считаю, что «Барселона» и «Ювентус» — фавориты Лиги Чемпионов. Да, я так говорил и в прошлом году, но в итоге выиграл «Реал» Мадрид. Мы должны уважать этот клуб» — заявил Деку.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Барселона» лидирует в группе В с девятью очками. «Ювентус» занимает первую позицию в группе Н также с девятью очками.

Фото: Global look Press

Источник: El Mundo Deportivo