Стивен Джеррард рассчитывает победить «Спартак»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы со «Спартаком». Англичанин заявил, что новому тренеру красно-белых Раулю Рианчо будет сложно дебютировать на домашнем стадионе его команды в Глазго.

— Снова повторяется история, что перед матчем с «Рейнджерс» увольняют главного тренера соперника. Раньше – «Рапид», теперь – «Спартак». Это поможет «Рейнджерс»?

— Не уверен, что это одинаковые ситуации. Тренер «Рапида» пришел со стороны, а у «Спартака» тренер находится в клубе давно. Это не повлияет на нашу подготовку. Мы будем уверенно идти вперед, понимая, что мы играем против большой и сильной команды.

— Насколько сложно тренеру «Спартака» будет дебютировать на «Айброкс»?

— Сложно предсказать. Мы будем играть агрессивно, чтобы снова завести болельщиков, которые нам очень помогают. «Спартак» — очень сильная команда. Если бы я попробовал поставить себя на место тренера «Спартака»… Дебютировать на «Айброкс» — это очень, очень непросто.

— Игроки «Рапида» упоминали, что атмосфера на стадионе очень повлияла на их игру. Вы попробуете повторить сценарий того матча?

— У «Спартака» более опытная команда. В России тоже много недружелюбных стадионов, кроме того, у них много сильных футболистов, которые могут забить. Я осознаю силу соперника, переживаю за результат, нос нетерпением жду игры. Хотим показать хорошую игру, как с «Рапидом», и победить.

— «Спартак» постоянно меняет игроков, ротирует состав. Вам было сложно анализировать соперника при подготовке к игре?

— Очень сложно анализировать «Спартак», вы правы. Много перестановок, постоянные замены, но костяк есть. Его мы и анализировали. Вообще при подготовке к игре я акцентировал внимание прежде всего на своей команде.

— Кого вы считаете самым опасным игроком «Спартака»?

— Фернандо – великолепный исполнитель штрафных, он часто забивает с 35-40 ярдов. Зе Луиш – сильный форвард. Адриано – сильный футболист, это бонус, что его не будет из-за дисквалификации. Понимаем сильные стороны «Спартака», нам нужно сыграть надежно в обороне.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»