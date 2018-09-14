Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль отклонил предложение «Барселоны» о трансфере. Каталонцы имеют приоритетное право на приобретение хавбека.

В 2013 году в рамках сделки по переходу нападающего Давида Вильи «Барселона» и «Атлетико» достигли устного соглашения, что каталонский клуб будет приоритетным вариантом для Сауля в случае, если ему придется покинуть мадридцев.

Напомним, в конце прошлого сезона форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказался перейти в «Барселону», которая была готова выплатить отступные.

Отступные за Сауля составляют € 150 млн. Его нынешний контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне чемпионата Испании хавбек провёл четыре матча и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo