Супруга Лионеля Месси вместе с детьми посетит матч Аргентины и Нигерии

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прибудет на встречу 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией. Она посетит игру вместе со своими детьми.

По данным СМИ, Рокуццо прилетела в Россию еще в воскресенье вечером. Напомним, матч на «Санкт-Петербург Арене» состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

После двух туров группового этапа аргентинцы с 1 баллом в активе занимают четвертое место в группе D. Лионель Месси не забил на этом турнире ни одного забитого мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais