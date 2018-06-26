Супруга Лионеля Месси вместе с детьми посетит матч Аргентины и Нигерии

Автор: Дмитрий Темников 0

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прибудет на встречу 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией. Она посетит игру вместе со своими детьми. 

По данным СМИ, Рокуццо прилетела в Россию еще в воскресенье вечером. Напомним, матч на «Санкт-Петербург Арене» состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

После двух туров группового этапа аргентинцы с 1 баллом в активе занимают четвертое место в группе D. Лионель Месси не забил на этом турнире ни одного забитого мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: El Pais

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