«Арсенал» планирует купить Джека Батленда

Вратарь «Сток Сити» Джек Батленд попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что лондонцы видят в 24-летнем голкипере сборной Англии долгосрочную замену ветерану Петру Чеху, для которого следующий сезон может стать последним в «Арсенале».

Изначально «Арсенал» рассматривал вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда, но тот перешел в «Эвертон».

В прошлом году «Сток Сити» подписал с Батлендом контракт на 5,5 лет, поэтому его трансферная цена будет высокой.

Голкипер сборной Англии провел лишь 5 матчей в завершившемся чемпионате Англии, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

«Арсенал» сосредоточится на трансфере Батленда после того, как определится с будущим своих лидеров Алексиса Санчеса и Месута Озила.

Фото: Global Look Press

Источник: Bleacher Report

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