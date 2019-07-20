«Рубин» арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона

Автор: Анатолий Акулов 0

Видар Кьяртанссон

Исландский форвард «Ростова» покинет команду этим летом. Следующий сезон нападающий проведет в «Рубине».

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. 29-летний игрок сборной Исландии будет выступать под номером 8.

Напомним, в 2018 году Кьяртанссон перешел в «Ростов». Однако вскоре отправился в аренду в шведский «Хаммарбю».

В текущем сезоне Видар провел 15 матчей в чемпионате Швеции. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»

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