«Рубин» арендовал нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона

Исландский форвард «Ростова» покинет команду этим летом. Следующий сезон нападающий проведет в «Рубине».

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. 29-летний игрок сборной Исландии будет выступать под номером 8.

Напомним, в 2018 году Кьяртанссон перешел в «Ростов». Однако вскоре отправился в аренду в шведский «Хаммарбю».

В текущем сезоне Видар провел 15 матчей в чемпионате Швеции. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»