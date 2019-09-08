Албании включили гимн Андорры перед матчем с Францией

В группе H отборочного раунда Евро-2020 состоялись очередные матчи. Во встрече сборных Албании и Франции перед началом игры произошел скандал.

Организаторы матча Франция – Албания ошиблись при выборе гимна для команды гостей. По ошибке они включили андоррский гимн.

Инцидент на этом не закончился. Диктор на стадионе «Стад де Франс» зачем-то извинился перед сборной Армении.Футболисты сборной Албании отказывались начинать встречу до тех пор, пока не прозвучит верный вариант гимна.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой сборной Франции со счетом 4:1. После 5-ти туров французы занимают 1-е место в группе H с 12-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Virgin Media Sport