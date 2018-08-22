УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

УЕФА остался впечатлен работой системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России. Систему может быть введена в Лигу чемпионов.

Организация планирует начать использовать видеоповторы в Лиге чемпионов уже с четвертьфиналов этого сезона. В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии Лиги Чемпионов.

Это же решение будут обсуждать в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов. Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.

В том случае, если УЕФА начнет использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи – арбитров у ворот. Это нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина, однако он в прошлом месяце покинул судейский комитет.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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