«Саутгемптон» пожалуется АПЛ на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Руководство «Саутгемптона» обратит внимание английской премьер-лиги на действия «Ливерпуля» в отношении защитника Виргила ван Дейка. По сообщениям британских СМИ, мерсисайдцы уже договорились с голландцем об условиях личного контракта.

В клубе считают, что 50-60 миллионов фунтов – недостаточная цена для игрока, недавно продлившего контракт до лета 2022 года.

«Саутгемптон» не собирается продавать ван Дейка, однако «Ливерпуль» продолжает вести переговоры с игроком в обход клуба.

«Ливерпуль» предложил ван Дейку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, и футболист дал согласие на переход. Сообщается, что на решение голландца повлияло желание поработать под руководством Юргена Клоппа.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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