Тренер сборной Швеции: «Златан пока мне не говорил, что хочет поехать на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал разговоры о возможном возвращении в состав команды на ЧМ-2018 нападающего Златана Ибрагимовича. Специалист не в курсе о намерениях футболиста.

«Златан пока мне не говорил, что хочет играть за сборную. Когда он определится, я буду рад его звонку и разговору на эту тему.

В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Сейчас у меня есть другие дела вместо того, чтобы думать, что будет если…» – сказал Андерссон.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com