Пау Лопес близок к переходу в «Рому»

Вратарь «Бетиса» Пау Лопес близок к тому, чтобы перебраться в Серию А. Он заинтересовал «Рому».

Сообщается, переход голкипера оценивается в 20 млн евро.

Также в рамках сделки римляне намерены отказаться от 7 млн евро, которые были положены от будущей перепродажи их экс-нападающего Антонио Санабрии. Напомним, сейчас он выступает на правах аренды за «Дженоа».

Лопес в прошедшем сезоне Примеры отыграл 33 матча, в 10 встречах оставил ворота «Бетиса» в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлуки Ди Марцио