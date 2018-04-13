Александр Селихов пропустит матч с «Уралом»

«Спартак» назвал состав, который отправится в Екатеринбург на матч 26-го тура чемпионата России против «Урала». Александр Селихов в список не попал.

С командой на игру едут: Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Ташчи, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Голкипер красно-белых Александр Селихов не полетит на матч из-за микротравмы мышц бедра. Кроме него, в Москве из-за повреждений остались защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – в 14.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»