Алдонин возобновит карьеру футболиста в ПФЛ

Автор: Юлия Древова 0

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подпишет соглашение с красногорским ФК «Зоркий». 37-летний полузащитник проведет сезон во втором дивизионе ПФЛ.

По сообщению главного тренера команды Сергея Юрана, договоренность с футболистом достигнута. Хавбек готов вернуться в большой футбол, однако ему предстоят еще два медицинских обследования.

Напомним, Алдонин защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2013 год и не выступал на профессиональном уровне с 2014 года, когда объявил о завершении карьеры в нижегородской «Волге».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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