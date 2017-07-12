Алдонин возобновит карьеру футболиста в ПФЛ

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подпишет соглашение с красногорским ФК «Зоркий». 37-летний полузащитник проведет сезон во втором дивизионе ПФЛ.

По сообщению главного тренера команды Сергея Юрана, договоренность с футболистом достигнута. Хавбек готов вернуться в большой футбол, однако ему предстоят еще два медицинских обследования.

Напомним, Алдонин защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2013 год и не выступал на профессиональном уровне с 2014 года, когда объявил о завершении карьеры в нижегородской «Волге».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС