Гарри Кейн может пропустить минимум месяц из-за травмы

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Игрок может пропустить как минимум месяц из-за повреждения. 

После игры у футболиста опух голеностоп. Сегодня форвард пройдет медицинское обследование, которое установит характер травмы. Предполагается, игрок обеспокоен тем, что из-за повреждения он выбыл как минимум на месяц.

Кейн рискует не принять участие в матче против «Челси» (24 января) в рамках Кубка Лиги. Кроме того он может не восстановиться к первой игре с  «Боруссией» Д в Лиге чемпионов (13 февраля).

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ за «шпор» англичанин провел 22 игры, забил 14 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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