Гарри Кейн может пропустить минимум месяц из-за травмы

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Игрок может пропустить как минимум месяц из-за повреждения.

После игры у футболиста опух голеностоп. Сегодня форвард пройдет медицинское обследование, которое установит характер травмы. Предполагается, игрок обеспокоен тем, что из-за повреждения он выбыл как минимум на месяц.

Кейн рискует не принять участие в матче против «Челси» (24 января) в рамках Кубка Лиги. Кроме того он может не восстановиться к первой игре с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов (13 февраля).

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ за «шпор» англичанин провел 22 игры, забил 14 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian