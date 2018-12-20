Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Стало известно, какое место в рейтинге ФИФА заняла сборная России. Сегодня организация опубликовала обновленный список команд.

Сборная России осталась на прежнем месте: на 48-й строчке рейтинга ФИФА. Команда под руководством Станислава Черчесова имеет в активе 1424 очка.

Бельгия продолжает лидировать в списке федерации. За ней расположились сборные Франции и Бразилии.

Первая 10-ка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589)

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА