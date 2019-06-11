Кейлор Навас намерен покинуть «Реал» как свободный агент

Автор: Дарья Григорьева 0

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас готов расстаться с командой. Он хотел бы покинуть клуб в качестве свободного агента. 

Ранее сообщалось, вратаря поставили в известность, что в следующем сезоне «сливочные» не планируют на него рассчитывать.

Утверждается, костариканец попросил, чтобы мадридцы выплатили ему зарплату по контракту и отпустили его как свободного агента. Но испанцы отказали футболисту в этой просьбе. Кроме того они намерены выручить с продажи игрока минимум 20 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Навас провел 10 матчей, в четырех встречах сохранил ворота «Реала» в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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