Кейлор Навас намерен покинуть «Реал» как свободный агент

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас готов расстаться с командой. Он хотел бы покинуть клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, вратаря поставили в известность, что в следующем сезоне «сливочные» не планируют на него рассчитывать.

Утверждается, костариканец попросил, чтобы мадридцы выплатили ему зарплату по контракту и отпустили его как свободного агента. Но испанцы отказали футболисту в этой просьбе. Кроме того они намерены выручить с продажи игрока минимум 20 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Навас провел 10 матчей, в четырех встречах сохранил ворота «Реала» в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: As