Кейлор Навас намерен покинуть «Реал» как свободный агент

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас готов расстаться с командой. Он хотел бы покинуть клуб в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, вратаря поставили в известность, что в следующем сезоне «сливочные» не планируют на него рассчитывать.
Утверждается, костариканец попросил, чтобы мадридцы выплатили ему зарплату по контракту и отпустили его как свободного агента. Но испанцы отказали футболисту в этой просьбе. Кроме того они намерены выручить с продажи игрока минимум 20 млн евро.
Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Навас провел 10 матчей, в четырех встречах сохранил ворота «Реала» в неприкосновенности.
Фото: Global Look Press
Источник: As