Кристиан Эриксен: «Переход в «Реал» был бы для меня шагом вперед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мнением о возможном переходе в мадридский «Реал». Он рассказал о своих шансах.

«Что касается перехода в «Реал», то это был бы для меня шаг вперед. Но для этого мадридцы должны сообщить «Тоттенхэму» о желании приобрести меня. Насколько я знаю, пока что они этого не сделали», — заявил игрок.

Ранее появилась информация, что «шпоры» готовы продать хавбека, но за датчанина они требуют у королевского клуба сумму более 100 млн фунтов (113 млн евро).

Напомним, если Эриксен не продлит контракт с лондонцами, то через год он станет свободным агентом. В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 35 матчей, забил восемь мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times, Ekstra Bladet