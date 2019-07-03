Марсело лишили водительских прав

Защитник мадридского «Реала» Марсело стал участником дорожного конфликта. Инцидент произошел в Бразилии.

Сообщается, футболиста остановили полицейские и попросили подуть в алкотестер. Они заподозрили, что игрок находится в нетрезвом состоянии за рулем. Марсело отказался исполнить требование полиции.

В итоге, защитник заплатил штраф в размере 675 евро. Затем последовало дальнейшее наказание: футболиста лишили прав на год.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры бразилец провел 23 матча, забил два мяча и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: O Globo