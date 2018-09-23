Премьер-лига. 8-й тур. «Зенит» в суперматче разбил «Локомотив»

В 8-м туре чемпионата России одним из главных событий стал матч «Зенита» с «Локомотивом». В «жарком» поединке петербуржцы одержали уверенную победу.

Премьер-лига. 8-й тур

ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ — 5:3 (1:1).

Санкт-Петербург. 23 сентября.

Стадион: «Крестовский». 50 193 зрителя.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Шатов (Маркизио, 68), Паредес, Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ан. Миранчук, 70), Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Хеведес, Идову, Ал. Миранчук, Денисов, Баринов, Фернандеш, Смолов.

Голы: 1:0 — Шатов (13), 1:1 — Баринов (17), 2:1 — Ерохин (48), 3:1 — Дзюба (57), 4:1 — Шатов (64), 4:2 — Ал. Миранчук (74), 4:3 — Смолов (86), 5:3 — Дриусси (90).

Предупреждения: Кузяев (27), Баринов (29), Игнатьев (34), Идову (72), Тарасов (80), Эрнани (87), Дриусси (90).

Удаление: Тарасов (82).

18 (9) удары (в створ) 12 (9)

14 фолы 15

4 угловые 4

0 офсайды 0

63 % владения мячом 37

Уже на 13-й минуте Олег Шатов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил с 25 метров в дальнюю девятку, тем самым красиво открыв счет. Не прошло и десяти минут как «Локо» уже успел ответить «Зениту»: Баринов Получил поперечный пас от Денисов в 10 метрах от штрафной и пробил в дальний угол. Второй тайм начался с очередного гола в этом матче. Ерохин точным ударом головой в угол ворот после подачи Паредеса с углового вывел «сине-бело-голубых» вперед. Продолжил забивать и Артем Дзюба, приняв мяч в штрафной после заброса из глубины и разобравшись с Квервелией. Через 7 минут Шатов вновь забил после прострела в центр от Ерохина. Но Алексей Миранчук сумел разыграть мяч с братом и пробить по мячу, который с помощью рикошета от ноги Смольникова залетел в ворота. Позже вышедший на замену Тарасов провел на поле около четырех минут и был удален за задержку Дзюбы руками и срыв атаки. А «Локо» не сдавался и за 4 минуты до конца матча Смолов отобрал мяч у Эрнани и с радиуса штрафной нанес ужасающий удар по воротам Лунева. 4:3! Но это был не конец. Сначал пробить Гильерме попробовал Дзюба. затем Дриусси со второй попытки забил восьмой мяч в этой встрече.

Фото: твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»