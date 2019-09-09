Жорже Жезуш: «Неймар не выйдет на уровень Криштиану Роналду, если не изменит свое сознание»

Главный тренер «Фламенго» сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Португальский специалист отдал преимущество звездному соотечественнику.

«Для меня Криштиану Роналду – лучший, я не сомневаюсь. Это символ того, что такое футбол, какова его цель. Он делает не 10 или 20 голов, а 30, 40, 50. Месси другой, больше артист. И Роналду не нужно столько креатива, как Месси, чтобы делать то, что делает Месси. На данный момент они являются двумя сильнейшими игроками», — отметил тренер.

«Достигнет ли Неймар этого уровня? Либо он изменится, либо не достигнет. Если его сознание не изменится, он не изменится. Потому что, как я и говорил, если вместо счастья и страсти в игре ты выбираешь удовольствие от того, что дают другие вещи вне игры – ты никогда не будешь лучшим», — добавил специалист.

«Это то, что есть у Роналду, это наслаждение, страсть, которая намного сильнее, чем другие прелести вне игры. Он знает, как это сделать. В этом разница», – заключил португалец.

Напомним, Жорже Жезуш возглавил бразильский клуб в начале лета. Предыдущим местом работы 65-летнего тренера был «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

Фото: Global Look Press

Источник: Record