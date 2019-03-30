Дмитрий Хохлов: «Давайте не будем про еврокубки говорить, сейчас не время обсуждать это»

Автор: Тимофей Поршнев 0

РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Динамо» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 9 апреля 2018 г.

Московское «Динамо» уступило с минимальным счетом «Локомотиву». Главный тренер проигравших Дмитрий Хохлов ответил на несколько вопросов после матча. 

Об игре

«Сыграли неплохо, но в очередной раз подводит реализация. Чтобы набирать очки, надо забивать. Установки много фолить не было. Старались мяч вернуть себе быстрее. Но на дерби могут быть эмоции».

О еврокубках

«Давайте не будем про еврокубки говорить, сейчас не время обсуждать это».

О проблемах с реализацией 

«Не смогу ответить на вопрос, когда реализация улучшится. Будем работать над собой».

О молодых игроках

«Мы продолжаем давать шансы молодым. Грулев, Липовой. Я слежу за результатами молодежной команды. Если игрок будет готов морально и физически, он выйдет».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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