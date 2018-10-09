Жена Мамаева опровергла слухи о своем разводе с футболистом

Алана Мамаева не подавала на развод с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Девушка опровергла слухи об этом намерении.

«Я не подавала на развод!» – заявила Алана.

Сегодня появилась информации о желании супруги развестись с футболистом. Случилось это после произошедших в Москве драк с участием Мамаева и Кокорина.

В сентябре разговор о разводе уже заходил. Мамаева объявила о расставании с мужем, инициатором которого якобы был игрок «Краснодара». После жена футболиста сообщила: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо».

Напомним, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также игроки избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина находится в реанимации.

Источник: Спорт-экспресс

Фото: Global Look Press