Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна выросло на 1,82 миллиарда долларов

Автор: Поршнев Тимофей 0

Леонид Федун

Личное состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна за 11 месяцев текущего года сильно выросло. Оно увеличилось на 1,82 миллиарда. 

По данным на 4 декабря, состояние Федуна составляет 6,90 миллиарда долларов. Среди основных активов бизнесмена — 9,8 процентов акций ЛУКОЙЛа. С момента  публичного размещения акций компании в 2002 году и по декабрь 2017-го года миллиардер собрал более 1,5 миллиарда долларов дивидендов.

Также согласно источник, состояние владельца «Краснодара» Сергея Галицкого снизилось на 1,45 миллиарда и сейчас составляет 4,07 миллиарда долларов. Отметим, что в текущем году Галицкий продал 29,1 процентов акций сети «Магнит» банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в активе бизнесмена 3,4 процента акций компании.

Фото: Global Look Press
Источник: Bloomberg Index

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