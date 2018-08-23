«Спартак» продлит контракт с Романом Зобниным до 2024 года

Автор: Поршнев Тимофей 0

Зобнин

Полузащитник Роман Зобнин продолжит выступать за «Спартак». Стороны договорились о новом контракте до лета 2024 года.

Зарплата игрока вырастет до 3 миллионов евро в год плюс бонусы. Сумма отступных увеличится с 15 до 35 миллионов евро.

Напомним, что Зобнин подписал последний контракт (до конца сезона-2020/21) только прошлым летом, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок. Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года.

Также «Спартак» рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с вратарями Александром Селиховым и Александром Максименко.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

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